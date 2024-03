Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 25. Februar, gegen 00:20 Uhr, kam es in Haselünne, an der Lingener Straße zu einer Körperverletzung. Dabei schlug ein bislang unbekannter Täter einer männlichen Person auf dem Gehweg mit der Faust ins Gesicht, wodurch die Person leicht verletzt wurde. Der unbekannte Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

