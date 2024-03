Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Täter forderte Bargeld

Lingen (ots)

Am Dienstagabend kam es in einem Kiosk an der Schillerstraße in Lingen zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 23.30 Uhr den Kiosk und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau der Forderung nachkam, flüchtete der Täter samt Beute. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Im Gesamten war er dunkel gekleidet und trug eine Maske. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell