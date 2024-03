POL-EL: Papenburg - Unfall - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg gegen 00.25 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Alle anwesenden Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

