Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Wohnhaus

Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr stellte in Bewohner eines Hauses in der Hofherrnstraße fest, dass sich ein Dieb über ein gekipptes Kellerfenster Zugang zum Gebäude verschaffte und anschließend aus einem kellerverschlag einen Staubsauger sowie ein defektes Laptop entwendete. Zuvor wurde ein Vorhängeschloss an dem Kellerabteil aufgehebelt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Sonntagabend, 21:10 Uhr und Montagmorgen, 6.40 Uhr, wurde ein Audi, der in der Stuttgarter Straße abgestellt war, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend aus dem Handschuhfach mehrere hundert Euro Bargeld, ein Schlüssel, sowie zwei Brillen im Wert von 700 Euro entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Aus einem unverschlossenen PKW, der in der Konrad-Adenauer-Straße geparkt war, wurde zwischen Samstagmittag und Montagmittag eine Geldbörse, ein Führerschein, eine Bankkarte, ein Personalausweis und Tabak entwendet. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Zöbingen: Unfallflucht

Ein 36-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz befuhr am Montag um kurz vor 7 Uhr die L1070 von Zöbingen in Richtung Walxheim. Auf der Strecke kam dem 36-Jährigen ein LKW mittig auf der Fahrspur entgegen, so dass er mit seinem Audi ausweichen musste. Der PKW kam von der Straße ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Der Fahrer des LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen zu melden. Tel.: 07961 9300

