Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit verletztem Radfahrer, Unfallflucht, körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Waiblingen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr übersah eine 67-jährige Audi-Fahrerin in der Winnender Straße auf Höhe der Schwaneninsel beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer, welcher eine Fußgängersignalanlage geradeaus auf dem Radfahrstreifen überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 51-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am Audi in Höhe von ca. 500 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.09.2024, 15:00 Uhr und Freitag, 20.09.2024, 12:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine in der Rossbergstraße geparkte Mercedes-Benz V-Klasse und entfernte sich hiernach vom Unfallort. Die V-Klasse wurde hinten links beschädigt, wobei sich der Schaden auf ca. 500 Euro beläuft. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Körperverletzung mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Waiblinger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Beleidigungen zwischen drei weiblichen Personen im Alter von 23, 34 und 48 Jahren. Zwei der Beteiligten mussten anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Grund für den Streit könnte eine vorausgegangene Nötigung auf der B14 gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell