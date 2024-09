Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Widerstände, Gewahrsam und Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall bei Überholvorgang

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die L1042 von Landturm in Richtung Hörlebach. Hier wollte er einen 67-jährigen Traktorfahrer überholen. Der Traktor wollte zeitgleich nach links abbiegen, weshalb es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 000 Euro.

Gaildorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagabend gegen 17 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die Gaildorfer Straße, er erkannte hierbei zu spät, dass eine vor ihm fahrende 19-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Der 26-Jährige fuhr auf die 17-Jährige auf und wurde hierbei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Mann in Gewahrsam genommen

Ein 25-jähriger Mann war am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr zu Fuß in der Schwatzbühlgasse unterwegs und führte hierbei lautstark Selbstgespräche. Ebenfalls begann der Mann sich zu entkleiden und setzte dies beim Eintreffen der Polizeibeamten fort, bis er sämtliche Kleidungsstücke ausgezogen hatte. Da der Mann auch auf Aufforderung nicht aufhörte herumzuschreien wurde er in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Tüngentaler Straße mit einem VW. Hierbei kam er wiederholt von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen, Bordsteine und einen Weidezaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Unfallermittlungen konnte das Fahrzeug festgestellt und der 33-jährige Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb bei ihm im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 33-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Zwischen Donnerstag 14:15 Uhr und Freitag 14:20 Uhr soll aus einem Pkw in der Breslauer Straße ein Geldbeutel entwendet worden sein. Das Fahrzeug soll in diesem Zeitraum verschlossen gewesen sein. In dem entwendeten Geldbeutel soll sich eine hohe Summe Bargeld befunden haben. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Frankenhardt: Motorradfahrer stützt um Zusammenstoß zu verhindern

Auf der B290 wollte am Freitag gegen 17:30 Uhr ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer einen vorausfahrenden Pkw auf einer Geraden überholen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer hinter ihm, welcher jedoch noch nicht zum Überholen ausgeschert hatte. Nachdem der Mercedes ausgeschert hatte, fuhr auch der Motorradfahrer auf der Gegenspur zum Überholen. Dieser konnte nur durch eine starke Bremsung einen Zusammenstoß verhindern, wodurch er jedoch zum Sturz kam. Der Fahrer wird hierbei von der Straße geschleudert, das Motorrad kommt nach etwa 50 Metern links von der Fahrbahn ab und zum Liegen. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht und wurde in ein Klinikum verbracht. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Crailsheim: Pkw und Hausklingel beschädigt

In der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße wurde am Samstag gegen 3:30 Uhr durch eine bislang unbekannte Person eine Klingel eines Wohnhauses sowie ein Pkw der Marke BMW beschädigt. An dem Fahrzeug wurden auf der hinteren rechten Seite mehrere verkratze Stellen und die Klingel durch ein Werkzeug zerstört. Es soll sich hierbei um eine maskierte, etwa 1,50-1,60m große und schlanke Person gehandelt. haben. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Radfahrer durch Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Gegen 16:15 Uhr am Sonntagnachmittag wollte eine 18-jährige Daimler-Fahrerin von der Lerchenstraße in die Ellwanger Straße einbiegen, als sie einen von rechts kommenden Radfahrer übersah. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem sich der Radfahrer leicht verletzte und anschließend in ein Klinikum verbracht wurde.

Crailsheim: Mehrere Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte

Nachdem der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Schönebürgstraße gemeldet wurde, wurde ein 27-jähriger Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Sonntagmorgen gegen 1:00 Uhr in Gewahrsam genommen. Währenddessen beleidigte er die Vollstreckungsbeamten und versuchte diese durch Tritte zu verletzten. Gegen den 27-Jährigen wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur vorausgegangen Auseinandersetzung dauern an.

In den Kistenwiesen wurde am Sonntag gegen 2:15 Uhr eine verletzte Person gemeldet. Im Rahmen dieses Einsatzes leistete die vermeintlich verletzte Person Widerstand und ging die Beamten tätlich an. Zudem wurden die Beamten durch den 20-jährigen Mann beleidigt und bedroht. Anschließend wurde dieser in Gewahrsam genommen und Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Am Samstag gegen 0:30 Uhr wurde einem 20-jährige ein Platzverweis auf dem Volksfestplatz ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen, wogegen er Widerstand leistete. Während der Ingewahrsamnahme beleidigte und bedrohte er die Beamten und trat nach ihnen, getroffen wurde jedoch niemand. Gegen den 20-jährige werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

