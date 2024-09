Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Renault-Fahrerin verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall, Schuh verkeilt sich während der Fahrt - Unfall verursacht, Brand eines Müllbergs in einer Lagerhalle

Backnang: Renault-Fahrerin verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 28.000 Euro entstand am Samstagmorgen gegen 00:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall, welcher sich in Backnang ereignet hatte. Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Renault im Ahornweg einen dort ordnungsgemäß geparkten Hyundai beschädigt hatte. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Renault-Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test auf Alkohol verlief positiv. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Fellbach: Schuh verkeilt sich während der Fahrt - Unfall verursacht

Der 25-jährige Renault-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 09:55 Uhr die Siemsensstraße in Richtung Philipp-Reis-Straße als er bemerkte, dass sich einer seiner beiden Schuhe im Fußraum verkeilt hatte. Während er versuchte den Schuh zu lockern, erkannte er den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Ford-Fahrer nicht und fuhr diesem ungebremst auf. Durch die Kollision zog sich der 25-jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Der 22-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von Insgesamt 11.000 Euro.

Backnang: Brand eines Müllbergs in einer Lagerhalle

Am Samstagabend gegen 22:06 Uhr wurde ein Brandgeschehen im Kuchengrund bei einer Entsorgungsfirma gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich dort ein Müllberg entzündet, welcher in einer Firmenhalle gelagert war. Der Brand konnte ohne ein Übergreifen auf das Gebäude gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

