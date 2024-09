Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 55-Jähriger die Siemensstraße in Richtung Höhenstraße mit seinem Ford Transit. Aus Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass die beiden vor ihm fahrenden PKW wegen der dortigen Baustelle abbremsten. Er fuhr zunächst auf den vor ihm fahrenden PKW Renault eines 66-Jährigen auf und schob diesen auf den davor fahrenden PKW Ford eines 60-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Welzheim: Unfall bei Überholvorgang

Am Freitag gegen 16:40 Uhr wollte ein 43-Jähriger mit seinem PKW Ford von der Gschwender Straße nach links in die Ziegelstraße abbiegen. Der hinter ihm, in Richtung Gschwend fahrende 18-jährige Kleinkraftradfahrer wollte den 43-Jährigen überholen und hatte offenbar nicht wahrgenommen, dass der 43-Jährige abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision beider Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand.

Fellbach: Fahrradfahrer verursacht Unfall

Am Freitag gegen 19:05 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad die Hintere Straße in Richtung Kirchhofstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ihm kam ein 19-Jähriger mit seinem PKW VW entgegen. Da der 27-Jährige offenbar durch die Bedienung seines Mobiltelefons abgelenkt war, übersah er den PKW des 19-Jährigen und es kam zur Kollision. Der 27-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Allmersbach im Tal: Alkoholisiert zwei Unfälle verursacht

Am Freitag gegen 23:20 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem PKW BMW durch die Straße Im Wasenfeld. Aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW-Anhänger. Der Anhänger wurde dadurch gegen eine Straßenlaterne geschoben. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der 57-Jährige seine Fahrt fort und kam kurz danach, an der Kreuzung zur Rosenstraße, erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr hierbei ein Beet und die Fahrt endete an einem dort befindlichen Fahnenmast. Durch die beiden Unfälle entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Da der 57-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Backnang: Alkoholisiert gegen geparktes Auto geprallt

Am Samstag gegen 00:20 Uhr befuhr ein 36-Jähriger den Ahornweg mit seinem PKW Renault. Aufgrund seiner alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit geriet er zu weit nach rechts und stieß mit einem geparkten PKW Hyundai zusammen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 28.000 Euro. Bei dem 36-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden und sein Führerschein wurde einbehalten.

Backnang: Übermüdet von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 02:05 Uhr befuhr ein 32-Jähriger die Kreisstraße 1826 zwischen Backnang - Plattenwald und Backnang - Steinbach mit seinem PKW Mercedes. Er geriet, offenbar infolge von Übermüdung, auf den rechten Randstreifen und lenkte anschließend zu stark dagegen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und schleuderte daraufhin nach rechts, wo er durch den Straßengraben ausgehebelt wurde und sich überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen und der 32-Jährige konnte sich unverletzt selbst aus dem Auto befreien. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 52.000 Euro. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde einbehalten.

