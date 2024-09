Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag gegen 7:15 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf auf der K3298 von Dorfmerkingen in Richtung Oberriffingen. An der Kreuzung überfuhr er eine Stoppstelle und kollidierte mit einer vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Frau, die mit ihrem VW Polo aus Richtung Oberriffingen kam. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stillstand. Die beiden Fahrer sowie der 37-jährige Beifahrer im Polo sowie 4-jähriges Kind im Fond wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Böbingen: Auffahrunfall

Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf einen VW einer 23-Jährigen auf, die verkehrsbedingt anhalten musste. Dadurch wurde der VW auf den davorstehenden Opel einer 20-Jährigen aufgeschoben. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 7:30 Uhr auf der Stuttgarter Straße. Die Fahrerin des Opels sowie die VW-Fahrerin wurden leicht verletzt.

Mögglingen: Fahrzeug überschlägt sich

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein 47-Jähriger am Donnerstag gegen 16:15 Uhr mit seinem VW auf der B29 zwischen Mögglingen und Böbingen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurden zudem drei Leitplanken beschädigt. Der VW, der hinter der Leitplanke liegen blieb, musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag gegen 9:50 Uhr einen VW Touran, der in der Wilhelmstraße auf einem Discounter-Parkplatz abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 97960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell