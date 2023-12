POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Kind aus Eningen

Reutlingen (ots) - Einbruch in Metzgereifiliale (Zeugenauruf) Bislang unbekannte Täter haben in eine Metzgereifiliale am Albtorplatz eingebrochen. Sie hebelten am Sonntagmorgen in der Zeit von 04.00 Uhr bis 08.45 Uhr die Hintertüre zur Metzgerküche auf. Innerhalb des Geschäftes brachen sie weitere Türen auf und ...

