Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Streit mit Messer verletzt - Farbschmierereien - Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Daimler C230, der in der Düsseldorfer Straße geparkt war, wurde am Freitag gegen 11 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Weinstadt: Farbschmierereien

Mit weißer Farbe wurde eine Mauer an der Bushaltestelle in der Silcherstraße besprüht. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Rufnummer 07151 72463 entgegen.

Allmersbach im Tal: Nach Streit mit Messer verletzt

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Straße Im Wacholder zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Eine 55-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann gerieten in einen Streit, woraus sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte. Im Zuge dieser verletzte die 55-Jährige den 20-Jährigen mit einem Messer schwer. Die Frau wurde während des Streits ebenfalls schwer verletzt. Beide Personen kamen mit Rettungswagen in Kliniken und werden dort versorgt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell