Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbbeschmierung, Unfälle und Bargeld entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Bargeld aus Pkw entwendet

Auf einem Parkplatz an einer Tennishalle in der Schönebürgstraße wurde am Donnerstagabend zwischen 21 Uhr und 23.20 Uhr Bargeld aus einem Pkw entwendet. Das Fahrzeug der Marke Ford soll zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen gewesen sein. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt - Verursacher unbekannt

In der Heinrich-Böll-Straße auf einem Parkplatz vor einem Haus wurde zwischen Dienstag 7 Uhr und Donnerstag 17:20 Uhr ein Pkw der Marke VW beschädigt. Vermutlich kollidierte ein weiterer Pkw, welcher die Farbe Blau hatte, mit dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über tausend Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung setzen.

Gailsdorf: Farbbeschmierung an Spielplatz

Auf einem Spielplatz in der Häusersbachstraße wurde durch Unbekannte ein Kletterturm für Kinder mit Farbbeschmierungen verunreinigt. Bei den Beschmierungen, welche am Donnerstag festgestellt wurden, handelte es sich um politisch motivierte Zeichen und Worte. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07971 95090 mit dem Polizeiposten Gaildorf in Verbindung zu setzen.

Obersontheim: Fahrzeug übersehen

Ein 43-jähriger VW-Fahrer wollte am Donnerstagmorgen gegen 10:20 Uhr auf die L1066 von einem Parkplatz in der Fischachstraße einbiegen. Hierbei übersah dieser einen fahrenden 71-jährigen Opel-Fahrer, welcher auf der L1066 fuhr. Dadurch kommt es zur Kollision mit der linken Fahrzeugseite des Opels. Insgesamt entstand durch die Kollision ein Sachschaden in einer Höhe von über zehntausend Euro.

