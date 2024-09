POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Waiblingen und Remshalden

Aalen (ots) - Seit Mittwoch, 18.09.2024, 17:00 Uhr, wird der 20-jährige Florian P. aus Waiblingen vermisst. Zuletzt wurde er gegen 18:05 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt gesehen, als er vermutlich in die S-Bahn S2 in Richtung Vaihingen einstieg. Florian P. ist etwa 180 cm groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er hat einen Oberlippenbart, ...

