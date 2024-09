Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch - Nach Unfall geflüchtet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd / Straßdorf: Nach Unfall geflüchtet

Ein 62-Jähriger beschädigte am Mittwoch, gegen 20 Uhr, auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Einhornstraße mit seinem Mercedes den Roller einer 16-Jährigen. Anschließend stieg er aus seinem Fahrzeug aus, entschuldigte sich bei der Heranwachsenden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Fahrzeug und der 62-Jährige auf einem Parkplatz eines Hotels angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille. Da der Alkoholisierte angab, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

Waldstetten: Einbruchsversuch

Bislang unbekannte Einbrecher hebelten am Mittwoch zwischen 9:45 Uhr und 11:45 Uhr die Seitentür einer Garage in der Rechbergstraße auf. Der Versuch über eine dortige Tür in den Wohnbereich zu gelangen, scheiterte jedoch. Entwendet wurde demnach nichts. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

