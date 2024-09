Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Burgstetten-Burgstall: Unfall mit mehreren Verletzten

Aalen (ots)

Heute Nachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der L 1114 zwischen Burgstall und Kirchberg an der Murr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Fahrerin eines Ford geriet in einer Kurve in Fahrtrichtung Kirchberg offensichtlich zu weit nach links und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt, ihr 36-jähriger Beifahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Aus dem Bus wurden ebenfalls fünf Fahrgäste leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 85.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L 1114 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Polizeihubschrauber war zur Unfalldokumentation eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell