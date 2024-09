Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Schmorbrand und Einbruch

Aalen (ots)

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 8:15 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem BMW die Straße Im Wannenfeld. Beim Linksabbiegen auf die B290 übersah sie eine aus Richtung Jagstzell kommende vorfahrtsberechtigte 51-Jährige und kollidierte mit deren BMW. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Ein 14-jähriges Mädchen missachtete am Mittwoch gegen 7:15 Uhr mit ihrem Mountainbike in der Weilerstraße die Vorfahrt einer 55-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich die Jugendliche leicht verletzte und in ein Klinikum verbracht wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 550 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Schmorbrand

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmorgen in Richtung einer Praxis zum Kalten Markt aus. Dort wurde gegen 8:30 Uhr eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Die Ursachensuche seitens der Feuerwehr führte zu einem defekten Kabel in einer Zwischendecke, welches zu schmoren begonnen hatte. Es entstand geringer Sachschaden.

Waldstetten: Einbruch in Wohnhaus

Zwei Einbrecher brachen am Mittwochmittag gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus ein, das sich in der Breslauer Straße befindet. Die beiden Eindringlinge wurden gegen 12.15 Uhr von den Bewohnern bei ihrer Rückkehr überrascht. Sie flüchteten über die Lauchgasse in Richtung Waldgebiet Bronnforst. Ob sie Beute machten, ist noch Gegenstand der Abklärungen. Einer der Männer war mit über 190 cm auffällig groß, schlank, hatte auffällige Augenringe, dunkle Augen, kurze dunkle Haare und wird auf etwa 50 Jahre geschätzt. Der andere war eher stämmig und untersetzt, ca. 165-170 cm groß, trug helle Kleidung, führte einen hellen Rucksack mit sich und ist etwa 40 Jahre alt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, die mit einigen Streifenbesatzungen und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers geführt wurde, führte nicht zum Ergreifen der Einbrecher. Personen, denen die Männer vor der Tat oder auf der Flucht aufgefallen sind oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen Fahrzeuge aufgefallen sind, sollen sich bitte beim Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell