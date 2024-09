Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Trunkenheit im Straßenverkehr - Sachbeschädigung- Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Einbruch in Firma

Am Mittwochmorgen wurde gegen 04:10 Uhr ein Einbruch in ein Busunternehmen in der Seewiesenstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich über die Gebäuderückseite Zugang zu den Firmenräumlichkeiten verschafft. Dort versuchten sie gewaltsam einen Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es entstand Sachschaden am Gebäude in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Wailbingen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch mit Täterfestnahme

Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 21:30 Uhr hörte eine 48-jährige Bewohnerin der Lilienstraße ein lautes Geräusch aus dem Bereich ihrer Garage. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie eine unbekannte männliche Person sehen, die sofort die Flucht ergriff. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass ein Fenster der Garage beschädigt war. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter unweit des Tatortes festgenommen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Remshalden. Dieser war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Hohenacker geführt.

Winnenden-Birkmannsweiler: Fahrzeugbrand

In der Jahnstraße kam es am 17.09.2024 gegen 14:55 Uhr zu einem Brand eines PKW Renault. Das gewerblich genutzte Fahrzeug stand längere Zeit unbewegt. Als nun durch einen Mitarbeiter die Zündung des Autos betätigt wurde, kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kurzschluss und zu einem Brand im Motorraum. Die freiwillige Feuerwehr Winnenden löschte das Auto. Personen wurden nicht verletzt. Am Renault entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Backnang: Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Eichendorffstraße ein 40-jähriger Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der sodann durchgeführten Kontrolle konnten im Auto mehrere leere Bierflaschen und starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein erster Test ergab einen Alkoholwert im Atem des Autofahrers von ca. 2 Promille. Er musste zur Blutentenahme ins Krankenhaus.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr bis 16:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Mozartstraße geparkten Skoda an der hinteren linken Tür und linken vorderen Stoßstange. Es entstand ein Sachschanden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07193 352.

Weissach im Tal: Sachbeschädigung

Zwischen Montag 18:50 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Gartenmöbel, welche vor dem Eingang einer Kindertagesstätte im Sandberg aufgestellt waren. Zudem wurde der Bereich stark verschmutzt. Der Polizeiposten Weissach bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07191 35260 melden.

