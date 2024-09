Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gem. Obersontheim - Hausen: Korrektur zu Verkehrsunfall in Hausen- Vorfahrt missachtet - mehrere Personen verletzt, Veröffentlichung vom 17.09.2024, 20.24 Uhr

Aalen (ots)

Korrigierter Sachverhalt, die Fahrzeugbeteiligungen wurden vertauscht:

Am Dienstag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Kreisstraße 2619 von Hausen in Richtung Untersontheim mit seinem Jeep mit Anhänger. An der Kreuzung zur Landesstraße 1060 missachtete er die Vorfahrt eines 48-Jährigen, der mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße in Richtung Sulzdorf fuhr. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge gedreht wurden. Der Jeep kippte dadurch um und blieb auf der Fahrerseite liegen. In dem Jeep wurden der 35-Jährige, sowie zwei 21- und 39- jährige, männliche Mitfahrer leicht verletzt. Ein 7-jähriger Junge im Jeep blieb unverletzt. Der 48-jährige Sprinter-Fahrer erlitt bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf annähernd 100.000 Euro. Die Feuerwehr Obersontheim rückte mit zwei Fahrzeugen wegen ausgelaufener Betriebsstoffe an die Unfallstelle aus. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Schwäbisch Hall waren an der Unfallstelle wegen beschädigter Verkehrszeichen eingesetzt.

