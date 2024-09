Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen/Jagst: Öffentlichkeitsfahndung nach Sexualdelikt

Aalen (ots)

Am Sonntag, 04.08.2024, soll es zwischen 21:00 Uhr und 22.30 Uhr, in der Haller Straße in Ellwangen/Jagst zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil eines 37-jährigen Mannes gekommen sein.

Es konnten Bildaufzeichnungen eines mutmaßlichen Tatverdächtigen und eines möglichen Zeugen gesichert werden. Die zwei abgebildeten Personen hielten sich unweit des Tatortes auf.

Die Bilder und Personenbeschreibungen sind online auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgenden Link einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ellwangen-jagst-sexueller-uebergriff/

Das Kriminalkommissariat Aalen führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu den abgebildeten Personen unter Telefonnummer 07361 5800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell