Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag gegen 21:15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf die Otto-Tiefenbacher-Straße in Fahrtrichtung Lindach. Im Kurvenbereich geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 60-Jährigen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Der Fahrer des VW-Golf wurde ins Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Verkehrsinsel überfahren

Eine 18-Jährige befuhr am Dienstag gegen 9 Uhr mit einem Hyundai den Kreisverkehr auf der L1161 in der Nähe eines Einkaufcenters. Als ein Pkw heranfuhr, erschrak die junge Frau und überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild. Letztendlich kam sie im Grünstreifen zum Stehen. Sie wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klink verbracht werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Ruppertshofen: Äpfel gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurden von drei Apfelbäumen, die im Gewann Ursprung südlich der Ortschaft stehen, geschätzte 300 bis 350 kg Tafeläpfel gepflückt und entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 700 bis 800 Euro. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Äpfel nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 6562 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen einen auf einem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Stuttgarter Straße abgestellten Pkw der Marke DFSK. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Bopfingen: Pkw überschlägt sich

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Fiat am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der L1080 von Unterriffingen nach Hohenlohe. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb schließlich 40 Meter entfernt im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde zumindest leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fiat wurde abgeschleppt.

Lorch/Waldhausen: Einbruch in Wohnwagen

Ein Einbrecher drang im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag gewaltsam in einen Wohnwagen, der in der Lorcher Straße abgestellt war, ein. Entwendet wurde den ersten Feststellungen nach nichts. Am Wohnwagen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07172 7315 beim Polizeiposten Lorch zu melden.

Jagstzell: Kleinkraftrad-Fahrer stürzt und verletzt sich

Ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer verletzte sich am Dienstagmorgen gegen 7:25 Uhr, als er die B290 von Jagstzell in Fahrtrichtung Ellwangen fuhr. In einer Linkskurve geriet er ins Schleudern, konnte sich zunächst fangen, stürzte jedoch wenig später in die rechte Leitplanke. Nach dem Sturz kam der 17-jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 11:25 Uhr wurde in der Adelmannsgasse ein dort geparkter Opel von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell