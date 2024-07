POL-W: W Tragischer Unfall in Cronenberg

Wuppertal (ots) - In den frühen Morgenstunden (25.07.2024, 04:45 Uhr) ereignete sich am Klingelholl in Wuppertal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW in Richtung Schützenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn kam und dabei gegen einen ...

mehr