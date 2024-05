Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht während Kanalreinigungsarbeiten

Hettenleidelheim (ots)

Am 29.05.24 kam es gegen 09:45 Uhr in der Hauptstraße 97 in Hettenleidelheim zur einer Verkehrsunfallflucht. Die Mitteiler gaben an, dass sie im Auftrag ihrer Firma dort Kanalreinigungsarbeiten durchführten und entsprechend ihre Firmenfahrzeuge neben dem Kanalschacht geparkt hatten. Während der Reinigungsarbeiten touchierte ein vorbeifahrender Lkw die offenstehende Kofferraumtür von einem der geparkten Firmenfahrzeuges, sodass an diesem ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Der Lkw setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Tiefenthal fort. Die Mitteiler glauben, dass es sich um einen Lkw mit Speyrer- oder ausländischem Kennzeichen gehandelt habe.

Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

