POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Haßloch (ots) - In der Nacht vom Dienstag, dem 28., auf Mittwoch, dem 29.05., kam es im Freizeitgebiet "Sandbuckel" in Haßloch zu einer Serie von Einbrüchen. Dabei wurden mehrere Gartenhäuser und Vereinsheime aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter hatten es auf Metallteile (insb. Kupfer), Gartengeräte, Werkzeuge, Benzin und Getränke abgesehen und gingen teilweise mit brachialer Gewalt vor, um in die Gebäude zu gelangen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang ...

