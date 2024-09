Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: PKW-Aufbruch, Diebstahl, Unfallflucht, Unfall

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: PKW-Aufbruch

Im Zeitraum von 01.09.2024, 12:00 Uhr, bis 13.09.2024, 17:00 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Urlaubsabwesenheit eines Daimler-Besitzers aus und brach die Heckklappe des Fahrzeugs auf. Das Auto war in der Boschstraße geparkt. Die Täter erbeuteten mehrere hochpreisige Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro. Am Daimler entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Korb-Kleinheppach: Diebstahl von Radzierblenden

Im Zeitraum von 11.09.2024, 16:30 Uhr, bis 16.09.2024, 19:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vier Radzierblenden eines Mercedes-Benz-Busses, welcher in der Straße "Im Riebeisen" abgestellt war. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 360 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen entgegengenommen, Rufnummer: 07151 950422.

Winnenden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine 26-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz befuhr am Montagmorgen gegen 08:25 Uhr die Hungerbergstraße in Fahrtrichtung Grundschule. Auf Höhe Hausnummer 59 musste sie verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand hinter mehreren geparkten Autos warten. Bei der anschließenden Weiterfahrt streifte sie eines der geparkten Autos, welches bei der anschließenden Nachschau jedoch bereits weggefahren war. An dem gesuchten Auto könnte ein Streifschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite entstanden sein. Zeugen, welche Angaben zu dem beschädigten PKW bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 zu melden.

Winnenden: Unfall auf der B14

Am Montagabend kam es gegen 22:05 Uhr auf der Bundesstraße B14 in Richtung Backnang zwischen den Anschlussstellen Winnenden/Süd und Winnenden/Leutenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW Polo war auf der linken Fahrspur unterwegs und fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden VW Golf eines 30-jährigen Mannes auf. Hierbei drehte es den Golf. Dieser kam ohne weitere Kollision auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Polo-Fahrer verlor durch den Unfall ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach gegen die Leitplanke. Der Polo-Fahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer des VW Golf zog sich leichte Verletzungen zu. Die Bundesstraße B14 musste etwa 2 Stunden zur Unfallaufnahme und Bergung in Fahrtrichtung Backnang gesperrt werden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 6940.

