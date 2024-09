Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall auf Gegenfahrbahn

Auf der K2654 kam es am Montagvormittag gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Daimler-Fahrer fuhr von Goldbach in Fahrtrichtung Waldtann, als er nach Ortsausgang in der ersten langen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Dort fuhr zur selben Zeit ein 66-jähriger Opel-Fahrer in Fahrtrichtung Goldbach. Dadurch touchierte der Daimler-Fahrer den Opel-Fahrer am vorderen linken Rad und kam schließlich in einem Grünstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, wobei der 66-Jährige in ein Krankenhaus verbracht wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell