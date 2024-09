Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Pkws zerkratzt - E-Scooter entwendet - Gegenstände auf der Fahrbahn - Unfall

Aalen (ots)

Neuler: Transporter kommt von Fahrbahn ab

Ein 29-Jähriger fuhr am Montag gegen 11:10 Uhr mit seinem VW Transporter auf der K3232 in Richtung Abtsgmünd. Hier kam er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Transporter blieb auf der Seite liegen und der 29-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden und wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Die K3232 zwischen B19 und Ebnater Dorfstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Heubach: Zwei Pkws zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Zeit von Donnerstag, 12.09.24 und Montag, 16.09.24, einen roten Mercedes und einen schwarzen BMW, die beide in der Straße Im Brühl abgestellt waren. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: E-Scooter entwendet

Zwischen Montagnachmittag, 09.09.24 und Dienstagmorgen, 10.09.24, wurde in der Georg-Mühleisen-Straße ein ungesicherter E-Scooter der Marke Ninebot entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Nummer 07171 796649-0 entgegen.

Waldstetten: Gegenstände auf der Fahrbahn

Am Montag gegen 6:40 Uhr fuhr eine 57-Jährige auf der L1159 zwischen Straßdorf und Rechberg mit ihrem Skoda über einen Spanngurt sowie einen Sack mit einer Kette, die ein Unbekannter auf der Fahrbahn verloren hatte. An dem Fahrzeug entstand hierdurch ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell