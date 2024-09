Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Polizei nimmt Angetrunkenem Machete ab - Widerstände - Körperverletzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Bei Einbruch überrascht

Ein bislang unbekannter Einbrecher drang am Samstagnachmittag in ein Firmengebäude in der Kochertalstraße ein, indem er mit einer Steinstatue, welche er im Außenbereich vorfand, eine Scheibe im Eingangsbereich eingeschlagen hat. Während des Einbruchs kam der 39-jährige Firmeninhaber in die Räumlichkeiten und traf auf den Einbrecher. Dieser Ergriff die Flucht und wollte durch das zerstörte Fenster flüchten. Der 39-Jährige konnte den Einbrecher zurückstoßen, so dass dieser teile des Diebesgutes verlor. Im weiteren Verlauf gelang es dem Einbrecher in Richtung Industriestraße zu fliehen. Vermutlich hat der Dieb bei seiner Flucht sämtliches Diebesgut verloren, so dass lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Durch den 39-Jährigen konnte folgende Täterbeschreibung abgegeben werden: Dunkle Hautfarbe, gepflegtes Aussehen, etwa 190cm groß, vermutlich kurz rasierte Haare. Bekleidet war er komplett in schwarz mit einer Cargo-Hose, Pullover, Schuhe und Mütze. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Polizei nimmt Angetrunkenem Machete ab

Am Samstagmittag hielten sich mehrere angetrunkene Personen im Bereich des Eingangs eines Einkaufmarktes in der Julius-Bausch-Straße auf. Ein 35 Jahre alter Mann hatte eine rund 30 cm lange Machete bei sich, die er immer wieder herausholte und wieder wegsteckte. Die hinzugerufenen Polizisten forderten den Mann auf, die Machete abzulegen, was er auch umgehend tat. Zu konkreten Bedrohungen von Passanten kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Machete wurde beschlagnahmt. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erwartet den 35-Jährigen nun eine entsprechende Anzeige.

Oberkochen: Scheibe beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte im Hafnerweg die Scheibe einer Hauseingangstür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Schaden wurde am Sonntag gegen 13 Uhr festgestellt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag missachtete gegen 10:15 Uhr ein Fahrer eines weißen Opel-Vivaro an der Kreuzung Walkstraße/Schäferstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW einer 19-Jährigen. Infolge touchierte er den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Widerstand

Am Sonntagfrüh kam es in der Wilhelm-Merz-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Als die Polizei gegen 5 Uhr eintraf, flüchtete ein 33-Jähriger, konnte jedoch kurz darauf zu Fuß von den eingesetzten Beamten eingeholt werden. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Da sich der 33-Jährige auch auf dem Polizeirevier nach wie vor sehr aggressiv verhielt wurde er in Gewahrsam genommen, auch hiergegen leistete er weiterhin erheblichen Widerstand.

Lauchheim: Vor Kontrolle geflüchtet

Gegen 3 Uhr sollte am Sonntag ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer durch eine Streife auf einer Kreuzung in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte er sich zuerst mit seinem PKW und anschließend zu Fuß zu entziehen. Nach ein paar hundert Meter konnte er jedoch von den eingesetzten Beamten eingeholt und kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Aalen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Samstag gegen 19 Uhr in der Wiesentalstraße bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen dort einem 43-Jährigen Spaziergänger, drei Männer auf Mountainbikes entgegen. Nach Angaben des 43-Jährigen sprachen diese ihn zunächst freundlich an. Plötzlich soll die Stimmung gekippt sein und die drei Unbekannten gingen den 43-Jährigen körperlich an. Er wurde von einem der Männern zu Boden geworfen und anschließend getreten. Von einem der Männer soll er - vermutlich mit einer Luftpumpe - gegen den Kopf geschlagen worden sein. Der 43-Jährige konnte noch selbstständig die Polizei rufen, bevor er das Bewusstsein verlor. Die drei unbekannten Männer, die mit schwäbischem Akzent sprachen, werden wie folgt beschrieben: Etwa 20-25 Jahre alt und circa 1,80 m groß. Einer der Männer trug einen roten Vollbart und war stämmig gebaut. Die beiden anderen Männer waren schlank. Alle drei waren ohne Helm unterwegs. Hinweise auf die drei Angreifer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd/Untergröningen: Einbruch

Bereits am Samstag, den 7.09.24, kam es in der Haller Straße zu einem Wohnungseinbruch. Zwei Unbekannte stiegen dort gegen 21:20 Uhr über ein Kellerfenster in ein dortiges Wohnhaus ein. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Auf Verkehrsinsel aufgefahren - 11.000 Euro Schaden

Eine 26-jährige Nissan-Fahrerin befuhr am Freitag, gegen 23:10 Uhr, den Kreisverkehr in der Wasseralfinger Straße in Richtung Aalen. Als sie aus dem Kreisverkehr ausfahren wollte, verschätzte sie sich mit der Geschwindigkeit und dem Straßenverlauf. In der Folge fuhr sie links von der Ausfahrt auf eine Verkehrsinsel und anschließend gegen einen Laternenmast. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

Am Freitag kam es zwischen 8 Uhr und 16 Uhr zu einer Unfallflucht in der Blezingerstraße. Auf einem dortigen Parkplatz beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten Opel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mögliche Geschädigte gesucht

Am Montagfrüh, gegen 2:15 Uhr, wollten Polizeibeamte einen BMW-Fahrer in der Werrenwiesenstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 27-Jährige Fahrer versuchte sich jedoch der Verkehrskontrolle zu entziehen. Er entfernte sich über die Buchstraße in den Mühlweg und von dort aus über einen Fuß- und Radweg nach Oberbettringen in die Heidenheimer Straße. Von dort bog er nach links in die Neißestraße/Donaustraße ab. Anschließend brach der Sichtkontakt zu dem Pkw kurzzeitig ab. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 27-Jährige in der Buchauffahrt wieder angetroffen werden. Beim Erkennen der Polizei beschleunigte dieser sein Fahrzeug stark und entzog sich erneut der Verkehrskontrolle. Das Fahrzeug konnte kurz darauf auf einem Parkplatz eines Baumarktes festgestellt und der 27-jährige Fahrer wenige Meter entfernt an einer Bushaltestelle angetroffen werden. Da der Verdacht auf eine BtM-Beeinflussung bestand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Verletzt bei Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Sonntag gegen 15:20 Uhr ein 57-jähriger BMW-Fahrer an einer Ampel an der Kreuzung Pfitzerstraße/Friedhofstraße auf einen Jeep eines 59-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich die 58-jährige Beifahrerin im Jeep leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Lorch/Waldhausen: PKW aufgebrochen

Im Breecher Weg brach ein Unbekannter zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, einen dort abgestellten PKW auf und entwendete daraus eine Handtasche. Mit der darin befindlichen Bankkarte wurden anschließend mehrere Abbuchungen getätigt. Die Handtasche wurde am Sonntag an der Remstalhalle aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Topcase an Roller aufgebrochen

Zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 7:30 Uhr, brachen Unbekannte das Topcase, Helmfach sowie das Handschuhfach eines Rollers, welcher in der Pfarrer-Kolb-Straße abgestellt war, auf. Anschließend wurden daraus die Betriebserlaubnis sowie der Versicherungsnachweis entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Mutlangen: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Nachdem ein 21-jähriger PKW-Fahrer am Samstag, gegen 1:45 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Nachdem sich der 21-Jährige aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er zum Polizeirevier verbracht. Nachdem er zu randalieren begann, wurde ihm der Gewahrsam erklärt und er musste fixiert werden. Hierbei sperrte sich der Mann massiv gegen die Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten. Als er daraufhin zur Blutentnahme in die eine Klinik verbracht wurde, beleidigte er weiterhin die eingesetzten Beamten und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand. Er trat mehrmals gegen die Beamten. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell