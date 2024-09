POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus PKW, Fahrrad-Diebstähle

Aalen (ots) - Winterbach: Falschfahrer in Winterbach auf die B29 aufgefahren Am Sonntagvormittag gegen 10:20 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin mit einem silbernen Pkw, vermutlich der Marke VW, an der Anschlussstelle Winterbach auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart falsch auf und fuhr in Richtung Aalen. Hierbei gefährdete sie mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacherin oder dem Kennzeichen des Fahrzeugs. Zeugen werden ...

mehr