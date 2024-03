Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Grünstadt (ots)

Der 41-jährige Fahrzeugführer eines weißen VW Crafters parkte am 28.03.2024 im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr der Brückenstraße in Grünstadt in Längsaufstellung. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Sprinter entstand ein Schaden entlang der linken Fahrzeugseite. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell