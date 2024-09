Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperliche Auseinandersetzungen, Einbruch, Tatverdächtigter nach Pkw-Diebstahl festgenommen und weiteres

Mainhardt: Einbruch in Feuerwehrhaus

Zwischen Mittwoch und Freitag verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Feuerwehrgerätehaus in der Öhringer Straße. Dort entwendete er verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Obersontheim: Körperliche Auseinandersetzung

Am Samstagabend gegen 22 Uhr kam es auf dem Marktplatz in der Gaildorfer Straße zu einem Streit zwischen vier Personen. Aus diesem Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung bei der ein bislang unbekannter Mann mit einer Flasche auf den Kopf eines 29-jährigen Mannes schlug. Der 29-Jährige, sowie ein 38-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden bei dem Handgemenge leicht verletzt. Der bislang unbekannte Mann flüchtete von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Schläger.

Schwäbisch Hall: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Skoda-Fahrer die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung der Grohwiesenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah er eine 29-jährige Radfahrerin, welche auf dem Radweg entlang der Grohwiesenstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wobei die 29-Jährige leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 25-jähriger Mann hielt sich am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr in der Crailsheimer Straße auf und hielt dort vorbeifahrende Fahrzeuge an und bespuckte diese. Aus diesem Grund wurde die Polizei verständigt. Da der Mann beim Eintreffen der Polizei augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Ebenfalls beschädigte er einen Streifenwagen. Der 25-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Körperliche Auseinandersetzung zwischen 4 Männern

Am Freitagabend kam es vor einer Bar gegen 22 Uhr in der Lange Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Hierdurch wurden zwei, ein 20-Jähriger und ein 26-Jähriger, leicht verletzt. Zwei weitere beteiligte Männer sind bislang unbekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Gefährliche Körperverletzung zweier Männer

In der Marienstraße kam es am Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personen. Hierbei wurden beide Betroffene verletzt, wobei ein 36-Jähriger durch ein Messer verletzt wurde. Ein 33-Jähriger wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

Eine 51-jährige Polo-Fahrerin wollte am Samstag gegen 14 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt im Panoramaweg fahren, als sie einen 61-jährigen Pkw-Fahrer übersah. Dadurch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Crailsheim: Wohnwagen durch Unbekannten beschädigt

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Samstag zwischen 9:20 Uhr und 17:05 Uhr einen geparkten Wohnwagen, welcher auf einem Parkplatz eines Stadions in der Schönebürgstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim - Roßfeld: E-Scooter entwendet

Aus einem Carport in der Straße "Zu den Hirtenwiesen" wurde am Samstag zwischen 21 und 23 Uhr ein E-Scooter der Marke Axdia Ultron Air entwendet. Unbekannte nahmen den frei zugänglich und nicht gesicherten E-Scooter sowie das zugehörige Ladekabel mit. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen oder Hinweise zum Verbleib des E-Sooters gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Mopedfahrer kommt von Fahrbahn ab

Auf der Aalener Straße fuhr ein 17-jähriger Moped-Fahrer am Samstag gegen 23:20 Uhr, als er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Straßenschild fuhr. Dadurch wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Crailsheim: Diebstahl von Pkw - Tatverdächtiger festgenommen

Ein 20-jähriger Beschuldigter, war wegen eines Firmenauftrags in einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße, als er am Sonntag zwischen 1:00 Uhr und 11:20 Uhr den Zweitschlüssel eines Pkws und anschließend den Pkw der Marke Mercedes-Benz entwendete. Das entwendete Fahrzeug konnte anschließend gegen 14:12 Uhr im Zuge einer polizeilich eingeleiteten Fahndung auf der A6 bei Erlenbach in Fahrtrichtung Nürnberg geortet werden. Für die Fahndungsmaßnahmen wurden neben mehreren Streifen ein Polizeihubschrauber eingesetzt. An der Anschlussstelle Satteldorf verließ der Fahrer schließlich die A6 und fuhr auf die B290 in Fahrtrichtung Crailsheim. Dort konnte der Mercedes von einer Streife gesichtet und zum Anhalten aufgefordert werden. Nachdem der Flüchtige dies feststellte, beschleunigte er und gefährdete daraufhin mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe der Abzweigung zur NW Umgehung verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw und kam auf der Blaufelder Straße von der Fahrbahn ab. Hierdurch verursachte er einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung eines Friedhofs. Dort konnte er schließlich durch die eingesetzten Streifen festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme wurde festgestellt, dass der Flüchtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren fand man im Fahrzeug neben Bargeld im fünfstelligen Bereich, entwendete Dokumente und Reizgas. Gegen den 20-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, welche durch den 20-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 07951- 4800 beim Polizeirevier in Crailsheim zu melden.

Schrozberg: Gefährliche Körperverletzung zwischen zwei Gruppen

In einer Gemeinschaftsunterkunft im Zeller Weg kam es am Sonntagabend zwischen zwei Gruppen zu wechselseitigen gefährlichen Körperverletzungen. Mindestens eine der beiden Gruppierungen griff die andere Gruppierung mit Messern an. Vermutlich kamen auch Glasflaschen und andere gefährliche Werkzeuge zum Einsatz. Hierdurch wurden zwei Personen schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Vier weitere Personen litten unter leichten Verletzungen, wovon drei in ein Krankenhaus gebracht wurden. Des Weiteren wurden während der Streitigkeiten mehrere Rauchmelder ausgelöst, weshalb die Feuerwehr Schrozberg mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort war. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

