Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in fünf Garagen

Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte haben am Wochenende im Zeitraum von Freitag (5. Januar, 16 Uhr) bis Montag (8. Januar, 14 Uhr) in fünf Garagen in der Wallgasse in Bad Münstereifel eingebrochen.

An den Garagen wurden von den Unbekannten die Schlösser aufgebrochen.

Lediglich aus einer Garage eines 86-Jährigen wurde Diebesgut in Form eines E-Bikes im vierstelligen Euro-Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell