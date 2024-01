POL-EU: Mit Pkw überschlagen

Kall (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag (6. Januar), 15.15 Uhr, bis Montag (8. Januar), 4.36 Uhr, in ein Café auf dem Siemensring in Kall eingebrochen. Hierbei wurde die Haupteingangstür aufgebrochen und im weiteren Verlauf Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: ...

