POL-EU: Fensterscheibe von Vereinsheim eingeschlagen

Mechernich-Vollem (ots) - Am heutigen Morgen (9. Januar) kam es auf der Kreisstraße 32 zwischen Mechernich-Vollem und Mechernich-Kallmuth gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 19-Jährige aus Mechernich befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße 32 von Mechernich-Kallmuth kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Volllem. Auf winterglatter Fahrbahn kam die Frau in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug ...

mehr