Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230324-1: Fußgängerin auf Gehweg von Auto erfasst

Bergheim (ots)

Schwerverletzte im Krankenhaus

Am Donnerstagmittag (23. März) hat in Bergheim ein Autofahrer (60) eine Fußgängerin (69) mit seinem BMW auf einem Gehweg erfasst und schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte die 69-Jährige und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr an der Kölner Straße. Hier soll der BMW-Fahrer in einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand gestanden habe. In etwa 50 Metern Entfernung soll eine weitere Parklücke frei gewesen sein. Der Mann sei über den parallel zur Straße verlaufenden Gehweg zum freien Parkplatz gefahren. Er haben dann aber feststellen müssen, dass es sich um eine Sperrfläche handelt. Der 60-Jährige soll deshalb rückwärts zur Parklücke, aus der er gekommen war, zurückgefahren sein. Dabei sei er dann mit der 69-jährigen Fußgängerin kollidiert. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell