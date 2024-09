Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Auto - Brandalarm

Aalen (ots)

Plüderhausen: Diebstahl aus Auto

In der Zeit von Samstag 14:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 200 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon Samsung und ein Akkuhaarschneider aus einem PKW Daimler. Das verschlossene Fahrzeug war im Fliederweg abgestellt. Offensichtliche Aufbruchspuren waren nicht zu erkennen. Allerdings schloss der Kofferraumdeckel des Autos nicht mehr richtig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07181 81344.

Schorndorf: Brandalarm durch Kirschkernkissen

Rauch aus dem zweiten Stock eines Pflegeheims in der Johann-Philipp-Palm-Straße sorgte am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Die Ursache der Rauchentwicklung war schnell gefunden. Offenbar hatte jemand ein Kirschkernkissen in der Mikrowelle vergessen. Es kamen keine Personen oder Sachen zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell