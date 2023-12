Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Ladendiebe

Drei Kinder wurden am Donnerstag in Hermaringen bei ihrer Tat gestellt.

Ulm (ots)

Am Donnerstag beobachtete ein Angestellter gegen 16.30 Uhr die drei Kinder in einem Geschäft. Die nahmen Waren aus der Verpackung und steckten sie in ihre Taschen. Geld zum Bezahlen hatten Sie keines dabei. Zwei Tage zuvor hatten die Drei wohl im selben Geschäft auch schon etwas geklaut. Die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren wurden Ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

+++++++ 2498521(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell