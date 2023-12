Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Rechts vor Links

Am Donnerstag erlitten zwei Personen bei einem Unfall in Laichingen leichte Verletzungen.

Um 15.39 Uhr war ein 25-Jähriger mit einem Sattelzug in der Hirschstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In der Eberhardstraße fuhr eine 64-jährige mit einem VW Touran. Die kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl der 25-Jährige und die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 64-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ebenso ein 8-Jähriges Mädchen das im VW saß. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die beiden leicht verletzten. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Sattelzug auf 2.000 Euro, am VW Touran auf 8.000 Euro.

