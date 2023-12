Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall verursacht und weggefahren

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Donnerstag in Heidenheim.

Der Nissan parkte zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Praxis in der Brucknerstraße. Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkam, entdeckte sie erhebliche Unfallspuren an der Fahrzeugfront. Neben einer gelösten Stoßstange waren erhebliche gelbe Schleifspuren am Reifen und Lack zu erkennen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben.

