POL-PDNR: Kontrollstelle "Alteck"

Neuwied (ots) - In dem tatrelevanten Zeitraum am Freitag, den 16.08.2024, zwischen 13:00 Uhr - 14:00 Uhr, wurde in der Heddesdorfer Straße in Neuwied ein ordnungsgemäß abgestellter E-Scooter entwendet. Der Geschädigte stellte das Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers Ninebot zuvor vor dem Gebäude der Volkshochschule ab. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die ...

