Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von 300 Litern Diesel aus Baufahrzeugen

Montabaur (ots)

Am Sonntag, den 11.08.2024, entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum 04:30 - 05:15 Uhr in der Gemarkung 56459 Gemünden ca. 300 Liter Diesel aus mehreren Baumaschinen/Baufahrzeugen eines Straßenbauunternehmens, welches unmittelbar angrenzend an das dort befindliche Klärwerk Westerburg eine Lagerfläche unterhält. Die Täter öffneten hierzu zunächst gewaltsam ein Außentor, um auf das Gelände des Bauunternehmens zu gelangen. Verdächtige Beobachtungen hierzu nimmt die Kriminalinspektion Montabaur bzw. das Regionalkommissariat Westerburg entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell