Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - LKW schiebt Klein-PKW vor sich her

Löhne (ots)

(um) Gestern am späten Nachmittag ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße in Mennighüffen. In Höhe der Straße An der Sporthalle ar der Verkehr in Fahrtrichtung Löhne ins Stocken geraten. Ein in der Schlange stehender großer MAN-LKW-Zug musste verkehrsbedingt abbremsen. Diesen Zwischenraum nutzte eine 76-Jährige mit ihrem PKW und fuhr in die Lücke auf der Fahrbahn aus einer dortigen Grundstückausfahrt. Ihr kleiner Toyota Aygo befand sich nach bisherigen Erkenntnissen in einem sog. toten Winkel für den 66-jährigen LKW-Lenker aus Bielefeld. Der schwere LKW schob dann beim plötzlichen Anfahren, den PKW der Dame etwa 20 m vor sich her, ehe der Fahrer den PKW vor sich bemerkte. Die Fahrerin aus Löhne erlitt durch den ungewöhnlichen Zusammenstoß einen Schock und kümmert sich selbstständig um eine ärztliche Versorgung. Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalles erfolgt im Verkehrskommissariat in Bünde.

