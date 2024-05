Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahles - Kupferrohre gestohlen

Herford (ots)

(um) Gestern zeigte eine Firma aus Herford einen Metalldiebstahl von deren Gelände bei der Polizei an. In der Nacht zum Donnerstag (23.05.) schafften es bislang unbekannte Täter auf das Firmengelände, indem sie ein Schloss an einem Tor aufbrachen. Auf dem Firmenplatz an der Lübbecker Straße in Laar erbeuteten die Diebe dann Kupferschrott für mehrere hundert Euro. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell