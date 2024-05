POL-HF: VW prallt gegen Baum - 20-jährige Frau aus Kirchlengern leicht verletzt

Herford (ots) - (jd) Die Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis an der Engerstraße bemerkten am Mittwoch (22.5.), um 6.45 Uhr Beschädigungen an der Hauseingangstür. Im Obergeschoss, in dem sich in dem Gebäude die Zahnarztpraxis befindet, haben der oder die unbekannten Täter ebenfalls die Eingangstür mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren der ...

