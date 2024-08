Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines E-Scooter

Neuwied (ots)

In dem tatrelevanten Zeitraum am Freitag, den 16.08.2024, zwischen 13:00 Uhr - 14:00 Uhr, wurde in der Heddesdorfer Straße in Neuwied ein ordnungsgemäß abgestellter E-Scooter entwendet. Der Geschädigte stellte das Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers Ninebot zuvor vor dem Gebäude der Volkshochschule ab. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizeiinspektion Neuwied entgegen.

