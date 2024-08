Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - PKW/Motorrad

Neuwied (ots)

Am Freitagmittag übersah eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Theodor-Heuss-Straße beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen bevorrechtigten Motorradfahrer. Der 76-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem kreuzenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Zweiradfahrer erlitt multiple Verletzungen im Bereich von Fuß, Bein und Unterarm.

