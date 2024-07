Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Kinder (10,12) zündeln mit Stroh und verursachen größeren Brand in Pepelow

Güstrow/ Pepelow (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 17 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Strandstraße in Pepelow (Gemeinde Am Salzhaff) zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen kam es im hinteren Bereich einer Lagerhalle unter einem Schleppdach zum Brandausbruch. Hier sollen nach Zeugenaussagen zwei Jungen deutscher Staatsangehörigkeit, 10 und 12 Jahre alt, mit einem Feuerzeug an Strohballen gezündelt haben. Nachdem sich eine starke Rauchentwicklung zeigte, informierte eines der Kinder seinen Vater, der wiederum umgehend die Feuerwehr alarmierte. Durch das Feuer brannten mehrere Strohballen, gestapeltes Holz als auch das Dach der Lagerhalle. Ein Ausbreiten des Feuers auf Arbeitsmaschinen oder eine betriebliche Dieseltankanlage konnte verhindert werden. Im Rahmen des Brandbekämpfungseinsatzes kamen 72 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Alt Bukow, Bastorf, Kröpelin, Pepelow/Rakow, Rerik und Stove zum Einsatz.

Trotz der Strafunmündigkeit der vermeintlichen tatverdächtigen Kinder werden seitens des Kriminalkommissariats Güstrow Ermittlungen zum Straftatbestand der vorsätzlichen Brandstiftung geführt.

Der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf etwa 50.000EUR geschätzt.

