POL-COE: Senden, Kappenberger Damm/Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 49-jährige Dortmunderin befuhr am Samstag (27.07.) gegen 16:15 Uhr mit ihrem Motorrad den Kappenberger Damm in Fahrtrichtung Münster. An der Kreuzung Venne bog ein ebenfalls 49-jähriger Autofahrer aus Münster nach links in den Kappenberger Damm ein. Dabei übersah er die bevorrechtigte Motorradfahrerin, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzte und rutschte in den angrenzenden Grünstreifen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

