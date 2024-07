Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K44/ Auto und Pedelecfahrerin kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Auto und eine 86-jährige Pedelecfahrerin aus Dülmen sind am Sonntag (28.07.24) an der K44 zusammengestoßen. Gegen 13.45 Uhr befuhr die Frau den Wirtschaftsweg 906 und beabsichtigte die K 44 geradeaus zu überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 45-jähriger Autofahrer aus Dülmen auf der Kreisstraße in Richtung Rorup unterwegs. Als die 86-Jährige die Straße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Sie trug einen Helm, der noch Schlimmeres verhinderte.

