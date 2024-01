LPI-NDH: Erneut Baum im Stadtpark angezündet

Gehofen (ots) - Am Dienstagnachmittag kamen Polizei und Feuerwehr bei einem Böschungsbrand zum Einsatz. Gegen 15 Uhr brannte in der Schönewerdaer Straße die Böschung auf einer Fläche von etwa 5 x 20 Metern. Die Feuerwehr kam zum Einsatz um die Flammen zu löschen. Ein Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

