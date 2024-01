LPI-NDH: Böschungsbrand gelöscht

Thamsbrück (ots) - Auf eine Kupferrohrdachrinne hatten es bislang unbekannte Diebe in der Straße Zum Kittel abgesehen. Der oder die Täter entwendeten mehrere Meter Dachrinne im Zeitraum zwischen Montag, 19.45 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Der Wert der Beute beträgt mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise zum Buntmetalldiebstahl nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0013160 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

